O Inter Miami somou na última madrugada a terceira derrota na MLS, ao perder na receção ao Atlanta United, por 3-1.

Messi e companhia – Jordi Alba, Sergio Busquets e Luis Suárez – foram titulares, mas a formação de Miami já perdia por 2-0 à hora de jogo, fruto de um bis de Saba Lobjanidze (44m e 59m).

Messi reduziu logo a seguir, aos 62 minutos, mas o conjunto forasteiro fez o 3-1 aos 73 minutos, por Jamal Thiare.

Com este resultado, o Inter Miami está na liderança na Conferência Este da MLS, com 34 pontos, mais um do que o Cincinnati, mas mais um jogo. O Atlanta United é 12.º, com 16 pontos.