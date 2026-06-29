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Há 48 min
VÍDEO: polícias de Dallas recebem Noruega com remada viking
Agentes da autoridade entraram no espírito do Mundial 2026
DS
Agentes da autoridade entraram no espírito do Mundial 2026
DS
O Mundial 2026 será recordado, nas ruas dos Estados Unidos da América, pela festa escocesa em Boston, os mares de gente cor de laranja, formados por adeptos dos Países Baixos, e claro, a remada viking norueguesa.
A coreografia trazida pelos adeptos da seleção nórdica que conquistou milhares de pessoas, especialmente em Nova Iorque, foi repetida em Dallas, onde a Noruega vai defrontar a Costa do Marfim. E logo à chegada.
A polícia de Dallas, no estado do Texas, aproveitou o facto de receber a equipa europeia e fez a sua própria versão do 'Viking Row', na versão inglesa, no domingo.
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