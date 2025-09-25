Ainda com cinco jogos por disputar na fase regular, o Inter Miami garantiu um lugar no play-off da Liga norte-americana de futebol (MLS) ao golear, fora de casa, o New York City por 4-0, com mais dois golos e uma assistência do argentino Lionel Messi.

A formação da Florida sofreu na primeira parte, na qual os anfitriões perderam duas oportunidades claras para marcar, antes de Messi isolar Baltasar Rodríguez para o tento inaugural do encontro, aos 43 minutos.

Na segunda parte, Messi fez o segundo, aos 74 minutos, ao picar a bola por cima de Freese, e fechou a contagem aos 86 minutos, de pé direito. Pelo meio, cedeu um penálti ao regressado Luis Suárez, que o uruguaio não desperdiçou.

Lionel Messi, novamente eleito o MVP no jogo com o New York City, isolou-se na liderança dos melhores marcadores da MLS, com 24 golos. Soma ainda 11 assistências, para um total de 35 participações diretas em golo, em apenas 23 jogos.

No restante jogo da última madrugada, Vancouver Whitecaps e Portland Timbers empataram 1-1. O português David Costa entrou aos 62 minutos, nos Timbers.

O Inter Miami subiu do quinto para o terceiro posto na conferência Este, ultrapassando o New York City e o Charlotte, com um total de 55 pontos, em 29 jogos, contra 58 de Cincinnati e 60 de Philadelphia Union, que têm mais dois encontros disputados.

