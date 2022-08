A viúva de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, venceu o processo contra as autoridades do condado de Los Angeles devido à divulgação de fotografias dos corpos do basquetebolista e da filha Gigi.

Vanessa Bryant vai receber uma indemnização de cerca de 16 milhões de euros, enquanto Chris Chester, que perdeu a mulher e filha no mesmo acidente, receberá cerca de 15 milhões de euros.

A decisão do júri, citada pela imprensa norte-americana na passada quarta-feira, veio um dia após o aniversário de Kobe Bryant, que completaria 44 anos.

Os advogados de Vanessa Bryant acusaram o condado de Los Angeles de divulgar fotos do acidente de helicóptero em 26 de janeiro de 2020 que matou Kobe Bryant e outras oito pessoas, incluindo a filha, Gigi, de 13 anos.

A denúncia alegou que agentes policiais e membros do corpo de bombeiros fizeram cópias e partilharam as imagens com outras pessoas em diversas ocasiões.