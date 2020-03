A suspensão da «Major League Soccer», a liga norte-americana de futebol, foi prolongada até 10 de maio, devido à pandemia de Covid-19.

Uma decisão que respeita as indicações do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças, que recomenda o adiamento de todos os eventos com mais de 50 pessoas.

Em comunicado, a organização da MLS diz que «continue focada em disputar a temporada completa», e nesse sentido está a estudar várias possibilidades, incluindo antecipar o final da temporada e deixar a taça, a «MLS Cup» para dezembro.