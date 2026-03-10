Dez jogadores de clube jamaicano falham jogo em Los Angeles por serem proibidos de viajar
Equipa do Mount Pleasant recebeu notícia desagradável
Os oitavos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF ditaram a viagem do Mount Pleasant da Jamaica aos Estados Unidos para defrontar o LA Galaxy, eliminatória que se complicou para o clube jamaicano ainda antes do início da partida.
O Mount Pleasant viajou para Los Angeles, mas viu dez jogadores, entre eles sete haitianos, serem impedidos de embarcar por terem o visto negado. Isto deve-se à medida adotada pelos EUA de, desde o início de 2026, terem congelado a cedência de vistos a mais de 70 países, entre eles o Haiti.
O clube jamaicano mostrou-se descontente com a decisão através do diretor desportivo, Paul Christie: «Queremos ser competitivos e estamos a ser impedidos de dar o nosso melhor.»
Este continua a ser um problema bastante levantado, até pela proximidade do Campeonato do Mundo que tem início a 11 de Junho, para o qual estão apuradas 4 seleções que constam da lista de países de com vistos cancelados pelos EUA, sendo elas Haiti, Senegal, Costa do Marfim e Irão. O Irão tem ainda presença a confirmar devido aos mais recentes conflitos com os Estados Unidos.