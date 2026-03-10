Os oitavos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF ditaram a viagem do Mount Pleasant da Jamaica aos Estados Unidos para defrontar o LA Galaxy, eliminatória que se complicou para o clube jamaicano ainda antes do início da partida.

O Mount Pleasant viajou para Los Angeles, mas viu dez jogadores, entre eles sete haitianos, serem impedidos de embarcar por terem o visto negado. Isto deve-se à medida adotada pelos EUA de, desde o início de 2026, terem congelado a cedência de vistos a mais de 70 países, entre eles o Haiti.

O clube jamaicano mostrou-se descontente com a decisão através do diretor desportivo, Paul Christie: «Queremos ser competitivos e estamos a ser impedidos de dar o nosso melhor.»

Este continua a ser um problema bastante levantado, até pela proximidade do Campeonato do Mundo que tem início a 11 de Junho, para o qual estão apuradas 4 seleções que constam da lista de países de com vistos cancelados pelos EUA, sendo elas Haiti, Senegal, Costa do Marfim e Irão. O Irão tem ainda presença a confirmar devido aos mais recentes conflitos com os Estados Unidos.