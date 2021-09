Romeo Beckham, filho de David Beckham, assinou contrato com o Fort Lauderdale, equipa satélite do Inter Miami CF, equipa da MLS que é detida por David Beckham.

O jovem de 19 anos, o segundo filho mais velho dos quatro de David e Victoria Beckham, foi suplente não utilizado durante um jogo realizado neste sábado.

O Fort Lauderdale compete no terceiro escalão do futebol dos Estados Unidos e tem também nas fileiras Harvey Neville, filho de Phil Neville, antigo defesa que jogou muitos anos ao lado de David Beckham no Manchester United e que agora é treinador do... Inter Miami CF.