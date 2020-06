O antigo pugilista Floyd Mayweather ofereceu-se para pagar as despesas do funeral de George Floyd, o afro-americano que foi assassinado depois de ter sido detido pela polícia de Minneapolis.

O antigo campeão do mundo de boxe, de 43 anos, contatou a família de Floyd que, segundo adianta a imprensa norte-americana, terá aceite a proposta do milionário lutador, com cerimónias previstas para Houston, terra natal de George Floyd, mas também Minnesota e Charlotte.

Segundo adianta o Hollywood Unlocked, a família de Floyd pretende ainda realizar uma quarta cerimónia que Mayweather também vai cobrir.

«Ele provavelmente vai ficar zangado comigo por dizer isto, mas ele vai mesmo pagar as custas do funeral. Ele tem feito este tipo de coisas nos últimos vinte anos», conformou Leonard Ellerbe, responsável pela promoção de Mayweather, contatado pela ESPN.