Spike Lee deu nas vistas na passadeira vermelha dos Óscares: o realizador aproveitou um dos eventos mais mediáticos do mundo para homenagear Kobe Bryant.

Lee surgiu na cerimónia que distingue os melhores do ano na indústria cinematográfica com uma foto lilás, com uma linha amarela, a imitar o equipamento dos Lakers, enquanto nas golas colocou o 2 e o 4, fazendo 24, o número de Kobe.

Percorra a galeria associada a este artigos para ver as fotos.