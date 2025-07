O homem que nesta segunda-feira matou a tiro quatro pessoas num edifício em Manhattan, Nova Iorque, tinha como alvo a sede da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL), mas enganou-se no elevador.

Segundo os investigadores, o atirador tinha junto a ele uma nota com uma queixa contra a NFL por uma alegação infundada de que sofria de encefalopatia traumática crónica. Shane Tamura, que foi depois encontrado morto, jogou futebol americano no ensino médio na Califórnia há quase 20 anos.

A nota afirmava que o homicida, que, segundo uma comissária da polícia, terá cometido suicídio, sofria de ETC — doença cerebral degenerativa associada a concussões e outros traumatismos cranianos repetidos, comuns em desportos de contacto como o futebol americano — e dizia que o seu cérebro deveria ser estudado após a sua morte, disseram duas fontes à agência noticiosa norte-americana Associated Press.

«Ele parecia culpar a NLF, cuja sede ficava no edifício e ele entrou por engano no elevador errado», referiu Eric Adams, presidente da câmara de Nova Iorque.

O tiroteio, recorde-se, aconteceu num arranha-céus próximo do Central Park que abriga, entre outros, as sedes da NFL e da Blackstone, uma das maiores empresas e investimento do Mundo. Segundo a AP, um funcionário desta última empresa foi morto no tiroteio. Um polícia fora de serviço e outras duas pessoas também perderam a vida.