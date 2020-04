Emiliano Insúa, antigo lateral do Sporting, reforçou o LA Galaxy em janeiro, não se chegou a cruzar com Zlatan Ibrahimovic, mas ouviu dizer, no balneário, que o carismático avançado sueco deixou o clube porque «não era bom companheiro».

«Sinceramente não o conheço como pessoa, mas sei que tem uma personalidade estranha. Quando cheguei contaram-me coisas que são bastante particulares, mas não seria correto estar a falar de quem não conheço e com quem nunca estive», começa por destacar o jogador argentino numa conversa no programa «Ataque Futblero» na rádio Club 947.

«Aqui dizem que não era um bom companheiro e foi por isso que foi embora. Como jogador esteve muito bem, mas, pelo que me disseram, não era bom companheiro», prossegue o lateral que jogou no Sporting em 2011/12.

Insúa chegou a Alvalade proveniente do Liverpool e depois ainda jogou no Atlético Madrid, Rayo Vallecano e Estugarda antes de rumar aos Estados Unidos. Ainda chegou a ser chamado por Diego Maradona à seleção, mas fez apenas um jogo.

«A minha grande oportunidade para me consolidar na seleção foi em 2010. O Maradona chamou-me para um jogo com o Peru, o tal do golo do Palermo. Depois, não sei porquê, deixo de me chamar. Quando joguei, rendi bem», conta.

O lateral, agora com 31 anos, ainda não teve oportunidade de jogar no LA Galaxy, face à pandemia da covid-19. «A quarentena nos Estados Unidos não é obrigatória, mas se quiseres sair, há poucas coisas abertas. No clube, cada jogador treina por conta própria, com um GPS, depois enviamos os dados para a equipa técnica», conta ainda Insúa.