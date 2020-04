Os Los Angeles Lakers abdicaram de uma verba recebida através de um programa para ajudar pequenas empresas durante a pandemia da covid-19 e devolveram cerca de 4,2 milhões de euros ao governo dos Estados Unidos.

A equipa de basquetebol norte-americana tinha apresentado candidatura ao ‘Cares Act’ (Lei CARES), para o qual era elegível, tendo recebido a verba referida do empréstimo estadual no início do mês.

«Assim que tomámos conhecimento de que as verbas do fundo se tinham esgotado, devolvemos o empréstimo, para que este apoio financeiro seja direcionado aos que mais precisam», refere o clube, em comunicado, reproduzido pela ESPN.

A ‘Lei CARES’ faz parte de um plano governamental de apoio de 2.200 mil milhões de dólares (cerca de 2.031 mil milhões de euros) para ajudar as empresas a pagarem salários, rendas e outras despesas, face aos prejuízos económicos provocados pela crise mundial de saúde pública.