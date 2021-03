A Major League Soccer abriu um processo para investigar possíveis irregularidades na transferência do internacional francês Blaise Matuidi.

O médio de 33 anos deixou a Juventus a custo zero em agosto e assinou pela equipa do Inter Miami. Porém, de acordo com a Liga norte-americana existem suspeitas de potencial incumprimento do teto salarial a que as equipas da MLS estão obrigadas.

«A Major League Soccer deu início a uma revisão formal da contratação do médio Blaise Matuidi pelo Inter Miami, estando em específico a investigar se a contratação do jogador se fez de acordo com o orçamento salarial e as diretrizes de recrutamento da Major League Soccer», divulgou a MLS num comunicado publicado nesta sexta-feira, acrescentando que «não fará mais comentários até a conclusão da investigação».