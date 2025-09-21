O Inter Miami recebeu e venceu o DC United por 3-2, num encontro em que Lionel Messi se destacou ao bisar e ao saltar para a liderança isolada dos goleadores da MLS, com 22 golos. Com esta exibição, Messi atingiu também a impressionante marca de 882 golos e 391 assistências ao longo da carreira, totalizando 1.273 contribuições para golo, que já era o maior registo da história do futebol.

A equipa de Messi adiantou-se no marcador aos 35 minutos, com o argentino a assistir o compatriota Tadeo Allende. O DC United respondeu após o intervalo com um golo de Christian Benteke. Com o jogo empatado, Messi marcou dois golos e garantiu a vitória da equipa. Ainda assim, o marcador só fechou aos 97 minutos, com o DC United a reduzir para a diferença mínima.

Com esta vitória, o Inter Miami sobe para a 5.ª posição do Grupo Este e aproxima-se do objetivo de garantir a qualificação direta para os playoffs. Recorde-se que apenas os sete primeiros classificados avançam diretamente.