Paulo Lima, médio português de 23 anos, foi a 32.ª escolha, quarta da segunda ronda, do draft da Liga Norte-americana de Futebol (MLS), para a equipa do Houston Dynamo.

O médio, nascido em Lisboa, que, nas camadas jovens, jogou no Real Massamá, Sporting e Sacavenense, e, já como sénior, no Sintrense, representava desde 2018 a equipa universitária Providence Friars.

Fora das escolhas do draft, para o qual também tinha sido inicialmente selecionado, ficou o extremo Diogo Pacheco, da equipa universitária Akron Zips, formado no Benfica e Belenenses, e que nos seniores jogou no Loures e Alverca.