O Orlando City anunciou, esta terça-feira, a contratação de Antoine Griezmann. O contrato do francês é válido a partir de julho de 2026, com duração até ao final da temporada 2027/28. Contudo, existe ainda uma opção de renovar por mais uma época.

Griezmann aproveitou a pausa das seleções para assinar contrato com o Orlando City, atual 13.º lugar da Confederação Este da liga norte-americana (MLS), com apenas três pontos.

Em declarações aos meios do clube, o campeão do mundo francês mostrou-se «entusiasmado» com este novo capítulo da sua carreira.

«Estou muito entusiasmado por iniciar este novo capítulo da minha carreira no Orlando City. Desde as primeiras conversas com o clube, senti uma forte ambição e uma visão clara para o futuro, e isso tocou-me profundamente. Estou ansioso por fazer de Orlando a minha nova casa, conhecer os adeptos, sentir a energia no Inter&Co Stadium (estádio do clube) e dar tudo o que tenho para ajudar a equipa a alcançar grandes conquistas», afirmou.

Esta será a primeira aventura fora da Europa para Antoine Griezmann que, depois de passagens pela Real Sociedad, Atlético de Madrid e Barcelona, ruma aos Estados Unidos. Em 792 jogos na carreira, o avançado de 35 anos soma 298 golos e 132 assistências.

Entretanto, Griezmann já se despediu dos adeptos «colchoneros» com uma mensagem emotiva, onde aponta aos objetivos da temporada.

«Não é fácil expressar em palavras o que sinto, porque este clube é a minha casa e vocês são a minha família. Tem sido uma jornada incrível, repleta de jogos inesquecíveis, golos, alegria e uma paixão que só aqueles de nós que vivem o Atlético de Madrid conseguem compreender verdadeiramente. Mas, por agora, deixemos o futuro para o futuro: porque ainda não vou embora. Ainda me restam meses a vestir esta camisola, meses para dar tudo no nosso estádio e fora dele, para levantar aquela Taça de Espanha e para sonhar em chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões.»

«Ainda temos muitas oportunidades pela frente para sermos felizes. Quero que cada minuto que me resta aqui seja uma homenagem a este emblema. O melhor ainda está para vir. Vamos fazê-lo como sempre fizemos: juntos. O meu presente continuará a ser vermelho e branco até ao último suspiro desta época de 2026. E o meu coração será para sempre», pode ler-se.

Veja o vídeo de apresentação: