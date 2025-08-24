O Inter Miami não foi além de um empate a um golo, fora de casa, diante do D.C. United, em jogo a contar para a MLS.

Em Washington, a equipa orientada por Javier Mascherano apresentou um onze alternativo, sem nenhuma das estrelas a titular. Sergio Busquets, Rodrigo de Paul e Luis Suarez foram suplentes utilizados, já Lionel Messi e Jordi Alba ficaram de fora dos convocados.

O golo inaugural da partida chegou aos 13 minutos, quando Jackson Hopkins marcou pela equipa da casa. Contudo, aos 64 minutos, Baltasar Rodríguez, de forma espetacular, fez o golo do empate para o Inter Miami, assistido por Rodrigo de Paul.

Com este resultado, o Inter Miami segue no quinto lugar da Conferência Este, já o D.C. United está fora da corrida pelos play-offs, estendendo o jejum de vitórias na competição para 11 jogos, mantendo-se no último lugar da Conferência Este.

Muller e Son estreiam-se a marcar

Noutros jogos, destaque para o golo de Thomas Muller, aos 90+14 minutos, através da conversão de uma grande penalidade, que assim se estreou a marcar pela nova equipa, tendo garantido a vitória dos Vancouver Whitecaps, por 3-2, frente ao St. Louis City.

Son Heung-Min também se estreou a marcar, mas pelo Los Angeles FC, no empate a um golo contra o Dallas.