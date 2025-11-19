Maxi Araújo e Rodrigo Zalazar foram titulares na goleada que o Uruguai consentiu, na última madrugada, diante dos Estados Unidos (1-5), num jogo particular realizado em Tampa.

Um verdadeiro pesadelo para a Celeste que foi atropelada face à entrada arrasadora da seleção anfitriã que marcou quatro golos de rajada, com Sebastian Berhalter a abrir o marcador, aos 17 minutos, antes de Alex Freeman bisar, com golos aos 21 e 32, além de mais um golo de Diego Luna, aos 43.

O Uruguai ainda reduziu antes do intervalo, já em tempo de compensação, com um golo mais bonito da noite, com Rodrigo Zalazar a cruzar para um espetacular pontapé de bicicleta de Arrascaeta [veja no vídeo abaixo a partir do 1m30].

Já na segunda parte, os Estados Unidos marcaram mais um golo, com a assinatura de Tanner Tessmann.

Rodrigo Zalazar acabou por sair ao intervalo, enquanto o sportinguista Maxi Araújo, que jogou como extremo, foi substituído aos 72 minutos.

O resumo da goleada: