Lionel Messi sofreu a maior derrota de sempre ao serviço do Inter Miami ao perder este sábado por 4-1 em casa do Minnesota United.

Hlongwane (33m) e Markanich (45m+2) colocaram a equipa da casa a vencer ao intervalo. Messi ainda marcou para a equipa de Miami logo no início da segunda parte, aos 48m, após assistência de Jordi Alba, mas em dois minutos a equipa da casa sentenciou o resultado final, graças a um autogolo de Weigandr (68m) e a um remate de Lod (70m).

Messi nunca havia perdido por mais de dois golos pela equipa norte-americana.

Com este resultado, o Inter Miami cai da primeira para a quarta posição da Confederação Este da Major League Soccer, com 21 pontos, enquanto o Minnesota mantém segundo lugar, com 22, na Confederação Oeste.