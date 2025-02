O Inter Miami entrou da melhor forma em 2025, ao vencer fora, na última madrugada, o Sporting Kansas City por 1-0, na primeira mão da primeira ronda da Champions da CONCACAF, num jogo resolvido pelo incontornável Lionel Messi.

Nem os 15 graus negativos e um relvado gelado fizeram parar o campeão mundial argentino, que, aos 56 minutos, recebeu no peito um passe do espanhol Sergio Busquets, dominou de pé esquerdo e rematou cruzado de direito, para o único tento do encontro.

Um golo à Messi que, aos 37 anos, iniciou a terceira temporada nos Estados Unidos, a segunda desde início, cumpriu o 40.º encontro com a camisola do Inter Miami, pelo qual já soma 35 golos, sendo já o melhor marcador da história do clube, além de 18 assistências.

O argentino, que na Champions da CONCACAF soma três golos e duas assistências em quatro jogos, colocou o Inter Miami em vantagem na eliminatória, com a segunda mão marcada para terça-feira, na Florida.

O conjunto de Miami vai participar em 2025 no Mundial de Clubes, tendo sido sorteado no Grupo A, no qual vai defrontar o FC Porto (19 de junho, em Atlanta) e ainda os brasileiros do Palmeiras, de Abel Ferreira, e os egípcios do Al Ahly.

Veja o primeiro golo de Messi da nova temporada: