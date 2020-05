Um repórter da CNN, Omar Jimenez, foi detido esta sexta-feira em Minneapolis, nos Estados Unidos, durante uma transmissão em direto na qual noticiava a onda de protestos após a morte do cidadão afro-americano George Floyd.

Além de Omar Jimenez, foram levados pela polícia os outros três elementos da sua equipa: o repórter de imagem, o produtor e o repórter fotográfico.

Tudo isto enquanto a câmara esteve sempre ligada, dando conta da detenção dos quatro elementos da CNN em direto para todo o mundo.

O episódio aconteceu às 5h09 da madrugada desta sexta-feira, hora local. Omar Jimenez relatava, ao vivo, a detenção de manifestantes em Minneapolis, que têm criado uma onda de protestos após o afro-americano George Floyd ter perdido a vida por ter sido sufocado, no pescoço, com o joelho de um polícia.

A equipa da CNN foi abordada por um dos agentes, que lhes pediu para saírem dali. Omar Jimenez mostrou as credenciais da equipa de reportagem, que podia deslocar-se para outro local nas redondezas, mas todos acabaram detidos.

Mais tarde, os quatro elementos foram libertados, após o governador do Estado do Minnesota, Tim Walz, ter pedido desculpas pelo sucedido, considerando as detenções «inaceitáveis», como pode ler na TVI24.