Estêvão foi apresentado como reforço do Chelsea e mostrou-se orgulhoso por ter assinado pelos blues, reconhecendo mesmo que sempre teve o «sonho de jogar num grande clube europeu».

«Os planos e o projeto do clube foi o que interessou a mim e à minha família. Acho que foi a melhor decisão que poderíamos ter tomado. É uma nova experiência na minha vida, uma nova etapa. Estou ansioso por isso e espero que corra da melhor maneira possível», começou por dizer em conversa com os meios oficiais do clube londrino.

«Quero ganhar todos os títulos possíveis: a Premier League e a Liga dos Campeões também. E, pessoalmente, ser o melhor do mundo. Vou trabalhar para que esses sonhos se tornem realidade», afirmou o ex-Palmeiras.

O extremo-direito de 18 anos admitiu querer imitar o sucesso que outros compatriotas tiveram no clube: «É um prazer estar aqui onde tantos brasileiros fizeram história. Espero escrever uma bela história no Chelsea, assim como eles fizeram».

Sobre Thiago Silva, que vestiu a camisola dos blues entre 2020/21 e 2023/24, Estêvão revelou a conversa que tiveram no final de um jogo em que se defrontaram no Brasil: «Depois de ter assinado pelo Chelsea e no último jogo de 2024, joguei contra o Thiago Silva. Ele falou comigo e disse que eu ia adorar o clube, que tem uma estrutura incrível e é incrível. E agora [que estou aqui], posso ver como este clube é incrível».

O avançado brasileiro, que custou 34 milhões de euros aos cofres do Chelsea, revelou qual o jogador que mais viu jogar com o emblema londrino.

«Eden Hazard foi o jogador que mais assisti no Chelsea. Ele era um craque», concluiu.