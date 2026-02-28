França: Lens volta a escorregar e PSG pode fugir na liderança da liga
Empate a um golo na visita ao Estrasburgo, que teve Diego Moreira em campo
O Lens voltou a tropeçar na liga francesa, na noite desta sexta-feira, empatando 1-1 em Estrasburgo e deixando à hipótese do Paris Saint-Germain (PSG) a possibilidade de aumentar a diferença na liderança, na 24.ª jornada do campeonato.
Depois da derrota caseira por 3-2 com o Mónaco, que lhe custou a perda da liderança isolada da competição, a equipa sensação da Ligue 1 falhou o regresso aos triunfos, num jogo em que esteve em desvantagem desde o minuto 18, fruto de um belo “chapéu” de Joaquín Panichelli ao guarda-redes Robin Risser.
Na segunda parte, o Lens reagiu e empatou aos 62 minutos, com um forte remate de Mamadou Sangaré à entrada da área, após alívio do guarda-redes Mike Penders, na sequência de um canto.
Aos 65 minutos, o árbitro ainda marcou penálti para o Estrasburgo, por abordagem imprudente de Malang Sarr (ex-FC Porto) mas, alertado pelo VAR, o árbitro reviu o lance e anulou a sua decisão.
O luso-belga Diego Moreira, ex-Benfica, foi titular no Estrasburgo e saiu ao minuto 90+2m, num jogo que ditou que, pela primeira vez esta época, o Lens fica sem vencer na liga por mais de um jogo.
O Lens soma agora 53 pontos, menos um do que o PSG, que no sábado visita o Le Havre. No domingo, o Lyon treinado por Paulo Fonseca, terceiro com 45 pontos, visita o Marselha, quarto, com 40.