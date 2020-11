Um golo do futebolista português Pedro Mendes abriu, na tarde deste domingo, a vitória do Montpellier na receção ao Estrasburgo, num jogo com um festival de golos que terminou com o 4-3 no marcador para a equipa da casa, na 11.ª jornada da liga francesa.

Pedro Mendes inaugurou o marcador aos nove minutos, com um desvio na área após um canto do lado esquerdo e 2-0 foi apontado pouco depois, por Delort (13m). Contudo, os visitantes reagiram e empataram o jogo com dois penáltis, por Lala (22m) e Diallo (26m).

A primeira parte, porém, traria ainda mais emoção e golos: o intervalo chegou com o 3-3 após Delort ter bisado para o 3-2 (31m) e de Ajorque ter faturado para o Estrasburgo (45m).

O jogo ficou decidido com o único e decisivo golo na segunda parte, por Laborde, aos 68 minutos.

O Montpellier somou a terceira vitória seguida e continua em igualdade pontual com o Mónaco, com 20 pontos. Está no terceiro lugar e reduziu a distância para o líder PSG, que mantém os 24 pontos após a derrota de sexta-feira com os monegascos. O Lille tem 17 pontos, ainda não entrou em campo nesta jornada e pode, por isso, colar de novo a Mónaco e Montpellier.

Nos outros jogos da tarde deste domingo, houve empate a uma bola no Nantes-Metz, ao passo que Nimes e Lens venceram fora por 1-0, respetivamente ante Reims e Dijon. A derrota do Dijon ficou marcada por uma fífia incrível do guarda-redes Racioppi.