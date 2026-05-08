O Estrasburgo foi eliminado da Liga Conferência pelo Rayo Vallecano, nesta quinta-feira. Depois do apito final, no momento em que os jogadores estavam a agradecer o apoio das bancadas, Diego Moreira pediu para não insultarem a equipa, mas acabou por ser interrompido pelo seu colega Emmanuel Emegha.

O avançado neerlandês foi confrontar os adeptos, pedindo para que aplaudissem a equipa, ao contrário do internacional belga.

O ex-Benfica saiu de campo visivelmente irritado e, mais tarde, ao comentar o descontentamento dos adeptos com Emegha, explicou que tentou «evitar um conflito maior, conhecendo a situação» do avançado. «Ele tentou defender-nos. Também é um homem. Não queria criar mais problemas.»

Importa dizer que Emegha ficou de fora do jogo por lesão e apareceu vestido todo de preto e de óculos escuros. Tudo isso aumentou a insatisfação dos adeptos, que estão contra o jogador, desde que foi anunciada a transferência para o Chelsea na próxima época.

Diego Moreira, de 21 anos, é uma das principais figuras do clube francês e soma já quatro golos e sete assistências em 40 jogos.