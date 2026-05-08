VÍDEO: ex-Benfica abandona relvado após desentendimento com colega
Diego Moreira protagoniza momento aceso com Emmanuel Emegha depois da eliminação do Estrasburgo da Liga Conferência
Diego Moreira protagoniza momento aceso com Emmanuel Emegha depois da eliminação do Estrasburgo da Liga Conferência
O Estrasburgo foi eliminado da Liga Conferência pelo Rayo Vallecano, nesta quinta-feira. Depois do apito final, no momento em que os jogadores estavam a agradecer o apoio das bancadas, Diego Moreira pediu para não insultarem a equipa, mas acabou por ser interrompido pelo seu colega Emmanuel Emegha.
O avançado neerlandês foi confrontar os adeptos, pedindo para que aplaudissem a equipa, ao contrário do internacional belga.
O ex-Benfica saiu de campo visivelmente irritado e, mais tarde, ao comentar o descontentamento dos adeptos com Emegha, explicou que tentou «evitar um conflito maior, conhecendo a situação» do avançado. «Ele tentou defender-nos. Também é um homem. Não queria criar mais problemas.»
Importa dizer que Emegha ficou de fora do jogo por lesão e apareceu vestido todo de preto e de óculos escuros. Tudo isso aumentou a insatisfação dos adeptos, que estão contra o jogador, desde que foi anunciada a transferência para o Chelsea na próxima época.
Diego Moreira, de 21 anos, é uma das principais figuras do clube francês e soma já quatro golos e sete assistências em 40 jogos.