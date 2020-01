O Marselha garantiu, esta quarta-feira, a qualificação para os quartos de final da Taça de França, ao vencer o Estrasburgo no Vélodrome, por 3-1, no penúltimo duelo dos oitavos de final.

Bouna Sarr abriu o marcador ao minuto 32, com uma arrancada vistosa a meio do meio campo ofensivo, terminada com um remate de pé esquerdo após três adversários terem ficado para trás. Antes do descanso, ao minuto 43, Payet ampliou para 2-0, de grande penalidade.

Na segunda parte, Corgnet reduziu a diferença para 2-1 aos 59 minutos, mas o Estrasburgo sofreu um revés duro com a expulsão de Ndour, com cartão vermelho direto, por falta sobre um adversário (86m). Em superioridade numérica, a equipa orientada pelo português André Villas-Boas fixou a vitória já em tempo de compensação (90+5’), com um golo de Boubacar Kamara.

A vitória do Marselha sobre o Estrasburgo:

Esta quarta-feira, o Epinal, da quarta divisão, surpreendeu o país ao eliminar o Lille, ao passo que o PSG venceu o Pau.

Apurados estão já também o Saint-Étienne, o Rennes, o Dijon e o ASM Belfort. O Nice-Lyon, na quinta-feira, fecha a eliminatória e apura o oitavo clube.

