O Estrela Vermelha, próximo adversário do FC Porto na Liga Europa, venceu este domingo o Radnicki Kragujevac depois de operar uma reviravolta e vencer por 2-1 (mesmo estando a jogar com menos um desde a primeira parte).

Radnicki Kragujevac entrou a vencer com o golo de Ester Sokler aos 21 minutos. Ainda antes do intervalo, o brasileiro Bruno Duarte viu o vermelho direto e deixou o Estrela Vermelha reduzido a dez unidades.

Estando em desvantagem - tanto no resultado como em nível numérico - a formação da casa operou logo ao intervalo alterações. Tomas Handel, ex-V. Guimarães, foi um dos saltou do banco.

O Estrela Vermelha teve a oportunidade de empatar, mas falhou uma grande penalidade aos 58 minutos. Ainda assim, os golos estavam por vir.

Aos 90 minutos surgiu o primeiro raio de luz, com Stefan Lekovic a restabelecer o empate. Mirko Ivanic vestiu a capa de herói e marcou o golo da vitória já nos descontos (90+6m).

Com este triunfo, o Estrela Vermelha segue invencível e apenas com vitórias na Liga da Sérvia. É, portanto, líder com 24 pontos. O próximo desafio está agendado para esta quinta-feira, dia 2 de outubro, com a visita ao FC Porto para a Liga Europa.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol ?



