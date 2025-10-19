O Estrela Vermelha goleou o IMT (6-1) antes da visita ao Sp. Braga para a Liga Europa. Tomás Handel, ex-V.Guimarães, foi titular e jogou todo o jogo.

Marko Arnautovic, experiente avançado sérvio, inaugurou o marcador aos 15 minutos. Mirko Ivanic fez um hat-trick (23m, 44m e 53m). Vasilije Kostov (71m) e Luka Zaric (83m) marcaram os restantes golos da goleada.

Com este triunfo (6-1), o Estrela Vermelha é líder da Liga sérvia com dez vitórias em dez jogos. O próximo embate está marcado para esta quinta-feira, diante do Sp. Braga, a contar para a Liga Europa.