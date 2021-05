Os dérbis entre Estrela Vermelha e Partizan são reconhecidos pela rivalidade existente e tiveram, esta terça-feira, mais um episódio quente na final da Taça da Sérvia, ganha pela equipa do Estrela, no desempate por grandes penalidades.

Depois do 0-0 no tempo regulamentar e no prolongamento, o Partizan começou a bater os penáltis e, após Krstovic ter feito o empate 3-3 para o Estrela, da marca dos onze metros, foi na direção do ex-Sporting Vladimir Stojkovic, guardião do Partizan, que reagiu a uma alegada provocação e esticou o braço para levar a bola à cara do adversário.

No imediato, os jogadores das duas equipas entraram em pedidos de satisfações mutuamente, o desempate por penáltis esteve parado por alguns minutos e o árbitro mostrou o cartão amarelo ao ex-jogador dos leões. Curiosamente, Stojkovic já tinha visto um cartão amarelo aos 120 minutos, no prolongamento, mas não foi expulso (e bem): lembre-se que, de acordo com as regras das Leis do Jogo, alteradas no último ano, os cartões amarelos limpam para efeitos de acumulação na passagem para a decisão por grandes penalidades.

Depois desse momento de tensão, as coisas viraram a favor do Estrela: o Partizan desperdiçou o penálti seguinte, o Estrela marcou o 4-3 e o Partizan voltou a falhar no seu quinto penálti, que resultou na festa do Estrela. Uma festa na qual Gobeljic, ao correr para os festejos do Estrela, não dispensou a provocação e foi na direção de Stojkovic… baixando os calções. Stojkovic não reagiu à provocação e seguiu caminho.

O gesto de Stojkovic após o penálti de Krstovic: