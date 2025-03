Léo Jabá, que na última temporada esteve ao serviço do Estrela da Amadora, foi suspenso por testar positivo para duas substâncias proibidas no controlo antidoping.

O episódio obriga a recuar a 9 de fevereiro, quando o atual avançado do São Bernardo realizou o teste, no final do encontro com o Corinthians. As substâncias em questão são norandrosterna e noretiocolanolona.

O emblema paulista e os advogados de Léo Jabá já recorreram da decisão para apresentarem uma contraprova.

Na época passada, Jabá esteve emprestado pela equipa da Série C brasileira ao Estrela e foi uma das figuras na Amadora: marcou cinco golos e deu seis assistências em 33 partidas.