Na véspera do embate entre FC Porto e Estugarda, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, salta um dado curioso à vista que talvez tenha passado despercebido - o treinador da equipa alemã é filho de Dieter Hoeness.

O mesmo Hoeness que atuou pelo Bayern Munique na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1987, em que os dragões venceram, por 2-1, na famosa final de Viena. Na antevisão ao jogo, o filho Sebastian falou sobre o tema.

«Toda a gente se lembra daquele golo do Madjer. Gostava que o resultado tivesse sido diferente para o meu pai e para o Bayern. Espero que, desta vez, seja o Estugarda a passar a eliminatória», desejou.

Dieter, antigo ponta-de-lança que marcou uma era no Estugarda e no Bayern, tem 73 anos. O filho, de 43, nasceu em 1982, cinco anos antes da final. Foi aí, em maio de 1987, que o FC Porto ganhou a sua primeira Taça dos Campeões Europeus. Hoeness filho orienta o Estugarda desde 2023.