O treinador do Estugarda, Sebastian Hoeness, considerou que a eliminatória dos oitavos de final da Liga Europa frente ao FC Porto tem o nível de uma Liga dos Campeões.

«Sem dúvida, esta podia ser uma eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões. É difícil dizer quem é o favorito. Tudo vai depender do que acontecer nos 180 minutos. Da inspiração do dia nos momentos decisivos», disse o técnico dos bávaros, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os 'dragões'.

O técnico do quarto classificado da Liga alemã assume que o FC Porto «é uma equipa de alto nível, que, historicamente, consegue grandes resultados nas provas europeias», pelo que o seu grupo estará preparado para o facto.

«Esta época está a ter um ótimo rendimento. É uma equipa muito intensa, com jogadores de grande capacidade física. Temos de estar realmente em grande nível nos 180 minutos para podemos passar. Mas isso é válido para ambos», vincou.

O ‘timoneiro’ do Estugarda elogiou o «fantástico trabalho» do italiano Francesco Farioli, que «conseguiu colocar a equipa no top da Liga portuguesa», destacando no plantel rival sobretudo os médios, nomeadamente Froholdt, Alan Varela, Rodrigo Mora e Gabri Veiga.

«Não são apenas muito atléticos, têm muita qualidade nas alas ofensivas. Têm jogadores experientes e uma boa defesa. Temos de estar muito bem, porque se mostrarmos fraquezas, o FC Porto vai aproveitá-las», alertou.

«Sabemos que o Porto concede poucas oportunidades e teremos de ser eficazes. Penso que temos mostrado qualidade ofensivamente e eles vão certamente respeitar-nos», completou.

Já o avançado português Tiago Tomás elogiou a «equipa muito intensa» em que o FC Porto se tornou.

«Desde que têm um treinador novo deram um salto qualitativo na pressão, são perigosos nas transições e temos de nos adaptar a isso, para nos protegermos e tentarmos trazer o melhor das nossas qualidades para o encontro. Queremos chegar o mais longe possível, mas sabemos que temos um adversário duro pela frente. É importante vencer amanhã [na quinta-feira], já que jogamos em casa. Vai ser um bom jogo de se ver, para nós que estamos lá dentro e para os adeptos», vincou.

«Esperemos que consiga, é um desafio importante, já que a minha mãe vem ao estádio. Seria algo especial, sem dúvida, mas o fundamental é a vitória para depois podermos pensar em continuar em prova», completou.

O Estugarda recebe o FC Porto, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, na quinta-feira, a partir das 18h45 locais (17h45 em Lisboa), sob arbitragem do lituano Donatas Rumsas.