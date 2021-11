O médio do Villarreal Étienne Capoue abriu o livro sobre a vida pessoal e revelou algumas curiosidades sobre a sua rotina diária, onde não estão incluídos jogos de futebol na televisão.

« Não via futebol quando criança e não o faço agora, nem um jogo por ano. Não sei contra que jogadores jogo até os treinadores me dizerem. Não quero que toda a minha vida seja futebol. Não gosto de ver, não sei dizer porquê. Quero ser feliz com a minha família e ver filmes com os meus filhos. Depois do futebol, não és ninguém», assumiu ao The Athletic.

Capoue recordou ainda alguns episódios caricatos da carreira, nomeadamente quando se transferiu para Espanha, em 2020, e não conhecia os companheiros de equipa nem o treinador, Unai Emery.

«Não o conhecia. Não tinha ideia de onde estava o Villarreal. Procurei a equipa e só conhecia o Coquelin», admitiu.

Dentro de campo, Capoue revela que o treinador lhe pede «para fazer um pouco como o Busquets». «Ele é um jogador que conheço na minha posição. Não sei muitos mais», acrescentou.