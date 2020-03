Nani repassou a carreira numa pequena entrevista às plataformas da MLS em espanhol e contou de onde lhe vem a alcunha. O jogador dos Orlando City mostra-se ainda disponível para voltar à seleção portuguesa.

«Foi uma das minhas irmãs que, quando eu era muito pequeno, cuidava de mim e quando me dava de comer dizia: ‘papa ti, papa mi, papa nani’. Depois, Nani ficou e todo o meu bairro passou a tratar-me assim», disse o internacional português.

A carreira de Luís Carlos Almeida da Cunha, assim é o nome completo do jogador dos Orlando City, ficou marcada pela transferência do Sporting para o Manchester United e pelos títulos conquistados ao serviço dos red devils.

O agora jogador dos Orlando City recordou esse período:

«Fui para o Sporting quando tinha 16 anos, joguei duas épocas nas camadas jovens e com 18 anos subi à equipa principal. Jogava aí quando me começaram a falar de possibilidades de clubes que estavam interessados em mim. Eu queria jogar num clube de topo mundial. Recomendaram o Manchester United porque já tinha o Cristiano, um português [Carlos Queiroz] na equipa técnica e porque Ferguson apostaria em mim. Quando cheguei a Manchester foi o concretizar de um sonho. Os títulos que venci, as celebrações foram marcantes. Foram os primeiros passos da carreira. Mal cheguei, comecei a ganhar rápido e acostumei-me mal. Por isso, agora, só quero ganhar e ganhar. Ferguson foi bom, era como um pai. Olhava para nós como filhos e depois como jogadores.»

Ainda assim, o internacional português não tem dúvidas. O maior troféu foi conquistado com as quinas ao peito.

«Com a seleção foi tudo espetacular. A conquista do Euro 2016 foi o ponto mais alto da minha carreira até agora», disse, para frisar depois que ainda tem «vontade de voltar a representar uma camisola que é muito importante» para ele.

«Continuo disponível para ser convocado», garantiu, para concluir que a nível individual «foi um ano muito positivo», apesar de «em termos coletivos, de clube, não foi o ano que se queria». Nani espera que o Orlando City «continue a crescer para no futuro lutar com todas as equipas da MLS e para lutar pelos troféus».