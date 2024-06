Os Estados Unidos da América e o Brasil empataram (1-1) na última noite, num particular de preparação para a Copa América 2024.

Na Flórida, Wendell, lateral do FC Porto, foi titular, ao passo que Pepê e Evanilson, também dos dragões, não jogaram.

Rodrygo abriu o marcador para o Brasil aos 17 minutos, mas Christian Pulisic fez o empate pouco depois, aos 26 minutos, de livre direto.

O Brasil, refira-se, está no grupo D da Copa América, juntamente com Colômbia, Paraguai e Costa Rica. Os EUA estão no grupo C, com Uruguai, Panamá e Bolívia.