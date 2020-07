David Villa foi acusado de assédio sexual por uma antiga estagiária do New York City FC, clube americano que o avançado espanhol representou entre 2014 e 2018.

As acusações surgiram em mensagens publicadas recentemente na rede social «twitter», na qual a antiga estagiária do New York City FC se apresenta como Skyler B.

«Pensava que estava a ter a oportunidade de uma vida, mas o que tive foi David Villa a tocar-me todos os dias. E os meus patrões achavam que tudo aquilo era material de comédia», escreveu Skyler B, que noutro «tweet» fala mesmo em apalpões, embora aí já sem referência direta a Villa.

O New York City FC anunciou de imediato que ia abrir uma investigação ao caso, que promete abordar «de forma extremamente séria», pois não tolera qualquer tipo de assédio.

Em comunicado publicado nesta quarta-feira, David Villa garantiu que as acusações são «totalmente falsas».

«Não tive qualquer conhecimento disto anteriormente, nem da parte de Skyler B nem do clube. Pelo que percebi ela escreveu no twitter que foi estagiária no clube e que saiu em dezembro de 2019, um ano depois da minha saída. Não ouvi nada relativamente a estas acusações vagas até terem sido publicadas nas redes sociais, no fim de semana. Naturalmente que irei colaborar com o clube, tendo em conta que as acusações gerais são dirigidas também ao clube», reagiu o avançado, que saiu para o Vissel Kobe do Japão.