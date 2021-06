Duas Cidades, Paris de Leste, Pérola do Danúbio, Cidade dos Banhos – todos estes nomes são alcunhas para Budapeste. Cada uma delas deixa adivinhar diferentes características que marcam a capital da Hungria.

Seja pelas avenidas banhadas pelo rio Danúbio, seja pelos passeios de barco que é possível fazer, esta cidade é considerada por muitos uma pérola semelhante à cidade de Paris. Já os banhos termais tornaram-se uma atração húngara muito popular, sendo as Termas de Széchenyi e os banhos de Gellert e de Rudas locais de eleição.

Na verdade, o que conhecemos hoje como uma única cidade é constituída pela parte de Buda e de Peste, uma separação causada pelo rio Danúbio. No entanto, poucas desculpas há para não visitar as duas, visto que existem oito pontes que fazem a ligação entre elas.

​​

Do lado oeste do rio, ergue-se Buda, mais montanhosa e verde e onde se pode passear pelas suas ruas e ruelas barrocas, encontrando pelo caminho vários cafés, entre os quais o café Ruszwurm, o mais antigo de Budapeste, em funcionamento desde 1824.O centro histórico é repleto de monumentos e bosques. O Budavári Palota, ou seja, o Castelo de Buda constitui uma das principais atrações. Por ter passado por várias reestruturações, demolições e catástrofes naturais, o castelo reúne vários estilos arquitetónicos.

Peste, por outro lado, é mais plana e mais movimentada. A visita a esta parte da cidade pede, desta forma, uma visita ao mercado central, no qual se podem comprar comida e artesanato típicos. A Basílica de Santo Estêvão, monumento nacional, é um dos marcos da cidade. No seu interior, encontra-se uma das relíquias sagradas mais importantes do país: a mão direita do primeiro rei da Hungria, Estevão I. Com uma cúpula com 96 metros de altura, torna-se, em com conjunto com o parlamento, no ponto mais alto de Budapeste. O Parlamento é o terceiro maior do mundo e, quando foi construído, entre 1884 e 1902, foi a maior obra da sua época.

Fonte: AP IMAGES

A gastronomia húngara tem também algo muito característico: o uso de paprica e malagueta, que dão a cor vermelha a muitos dos pratos. Um dos pratos mais tradicionais é o goulash, uma sopa de carne. Quanto a algumas sugestões de comida de rua, recomenda-se lángos, que é uma espécie de pizza, e um pão doce enrolado, servido com chocolate, canela, entre outros.

Apesar de chuvoso, o mês de junho é, ainda assim, convidativo, com uma temperatura média de 20 graus Celsius.

Portugal disputa dois jogos, sem restrições no acesso de público, na capital húngara: o primeiro, dia 15, frente à Hungria (às 17h00); o segundo, dia 23, frente a França (às 20h00). Será no Puskás Arena, estádio em Budapeste, que se vão realizar estas partidas.