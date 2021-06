O guarda-redes Kasper Schmeichel disse esta segunda-feira que já visitou o compatriota e colega de seleção Christian Eriksen no hospital, depois de ter sofrido uma paragem cardíaca no Dinamarca-Finlândia de sábado, para o Euro 2020.

«Foi bonito vê-lo e falar com ele. Era apenas ele mesmo. Ajudou-me muito ver que o Christian está bem. Conversámos sobre tudo e mais alguma coisa. O mais importante é que ele está bem», disse o guardião, em conferência de imprensa, esta manhã.

Schmeichel foi, a par de Simon Kjaer, o jogador que procurou tranquilizar a namorada de Eriksen, Sabrina, depois de o médio do Inter de Milão ter colapsado. Ambos visitaram-no no hospital, em Copenhaga. Além disso, foi Kjaer que garantiu que Eriksen não engolia a língua depois do episódio que aconteceu no relvado.

«Assistir a tudo isso foi o mais difícil. Pensei imediatamente na família do Christian. Ver um companheiro de equipa lutar pela via é terrível. Isso tocou-me. Kjaer e eu heróis? Não, nós fizemos o que tínhamos de fazer, sem pensar. Foi algo natural. Os únicos verdadeiros heróis são os médicos que salvaram o Christian. Somos apenas jogadores profissionais de futebol, os médicos estão a dedicar as suas vidas para salvar pessoas. O facto de terem sido capazes de trazê-lo de volta é um milagre», notou.

O jogador do Leicester mostrou-se grato pelo apoio e pelo carinho dos adeptos e garantiu que a Dinamarca vai dar «tudo» no que falta do Euro 2020, mesmo depois da derrota com a Finlândia.

«Perdemos mas demos tudo e estou certo de que faremos o mesmo: o principal é estarmos juntos e darmos o máximo», apontou.