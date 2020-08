A federação italiana revelou a nova camisola que a Squadra Azzurra vai utilizar no período de 2020 a 2022. Um equipamento inspirado na época Renascentista, um movimento de grandes mudanças culturais que surgiu em Itália no século XV.

«Durante a Renascença, a Itália foi o epicentro da criatividade, da inovação. O país não se limitou a influenciar o mundo: redefiniu-o. O nosso objetivo foi prestar homenagem a essa época através dessa camisola», começou por destacar David Bremond, diretor da Puma, na apresentação do novo equipamento.

A nova camisola não foge ao clássico azul da seleção italiana, mas um olhar mais atento permite descortinar uns «motivos florais».

«Representam a beleza universal que nasceu em Itália, uma beleza que marcou a estética, o modo de vida, por todo o planeta», acrescentou o representante da marca alemã.

👕 @pumafootball present the new Italy 🇮🇹 Home kit, inspired by Renaissance culture 👉 https://t.co/nwNL2ZYPY7



🗣️ #Chiellini: “The #Azzurri shirt represents the passion of millions of fans around the world”



ℹ️ https://t.co/7kNavYrQPt#VivoAzzurro pic.twitter.com/NpPs1FYO3U