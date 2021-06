O ministro dos Negócios Estrangeiros grego, Nikos Dendias, solicitou este domingo, através de uma carta ao homólogo da Macedónia do Norte, Bujar Osmani, que a seleção de futebol mude de nome e equipamento para cumprir o acordo de Prespa, assinado em junho de 2018 e que alterou o nome desta república da ex-Jugoslávia.

Dendias considera que para uma plena implementação do acordo, que encerrou um quarto de século de disputas entre Atenas e Skopje, a seleção de futebol da Macedónia do Norte não pode disputar o Euro 2020 com a sigla “MKD”, mas sim com outra sigla, como “NM” (Macedónia do Norte) ou “RNM” (República da Macedónia do Norte).

Já Osmani adverte para o facto de o nome da federação de futebol ser oficialmente alterado e que seja incluída a nova denominação constitucional do país balcânico, que este domingo se estreia numa fase final do Campeonato da Europa, ante a Áustria.

Por seu turno, o ministro grego do Desporto, Lefteris Avgenakis, enviou outra carta no sábado ao presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, pedindo-lhe que interviesse pelo mesmo motivo.

A disputa entre os dois países vizinhos pelo nome, durante quase 30 anos, fez com que a Grécia vetasse a adesão da Macedónia do Norte à NATO e à União Europeia (UE), por considerar que esta estava a usurpar o património cultural dos antigos macedónios, além de temer que houvesse intenções expansionistas em relação à região norte da Grécia, também denominada de Macedónia.

No entanto, em 2018 e após longas negociações, foi assinado o acordo de Prespa que resolveu divergências entre gregos e macedónios, sendo que passou por uma mudança na designação do nome constitucional do país. Após a assinatura, a Grécia suspendeu o veto à adesão da Macedónia do Norte à União Europeia e à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).