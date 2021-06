Eden Hazard, avançado da seleção belga, continua a sua recuperação com vista ao Euro 2020. Em entrevista ao canal VTM, o jogador confessou ainda não estar em plena forma física.

«Mentalmente estou bem. Fisicamente, pouco a pouco lá chegarei», vaticinou o jogador do Real Madrid.

«No meu último jogo pelo Real Madrid ainda sentia dores na perna, no quadríceps. Já me conhecem: não gosto de jogar com pequenas lesões. Tenho de estar a 100 por cento. Senão, tenho sempre um pouco de medo», adicionou.

O avançado de 30 anos elencou ainda o motivo para sentir esse receio.

«As minhas últimas três ou quatro lesões foram muito similares: em dias de treino e jogo sentia-me muito bem. Quando me levantava no dia seguinte… aí surgia o problema», completou Hazard.