A Hungria, primeira adversária de Portugal na fase de grupos do Euro 2020, empatou esta terça-feira sem golos (0-0) ante a República da Irlanda, no último jogo de preparação antes da competição de seleções.

Apesar do nulo, a seleção magiar foi a que teve mais ocasiões de golo e com uma referência atacante em destaque: o avançado Adam Szalai, que por certo vai merecer a atenção da equipa comandada por Fernando Santos para o encontro no Euro 2020, marcado para a próxima terça-feira, dia 15.

Os comandados do italiano Marco Rossi alinharam com Gulácsi na baliza, Attila Szalai, Willi Orban e Kecskes na defesa, Fiola, Schafer, Nagy, Kleinheilsler e Bolla no meio campo e Roland Varga e Adam Szalai como referências mais ofensivas. Foram suplentes utilizados o guardião Bogdan, bem como Hahn, Lovrencsics, Nego, Schon e Kevin Varga.

A seleção húngara vai chegar à fase de grupos do Euro 2020, onde tem ainda como adversários a Alemanha e a França, com 11 jogos seguidos sem perder (sete vitórias e quatro empates). A última derrota foi a 6 de setembro de 2020, com a Rússia (2-3) para a Liga das Nações.

O início do jogo ficou marcado por um momento menos bonito, com os jogadores irlandeses a ajoelharem-se contra o racismo, tendo sido vaiados por grande parte dos adeptos.