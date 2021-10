A seleção inglesa de futebol foi castigada com dois jogos à porta fechada, na sequência dos incidentes que ocorrerem dentro e nas imediações do Estádio de Wembley na final do Euro 2020 frente à Itália.

Em comunicado, a UEFA informa que o segundo jogo à porta fechada é com pensa suspensa por um período de dois anos e que a Federação inglesa terá ainda de pagar uma multa de 100 mil euros «pela falta de ordem e disciplina dentro e ao redor do estádio, pela invasão do relvado, pelo arremesso de objetos e pelos distúrbios que se registaram durante os hinos nacionais».

Recorde-se que 45 pessoas foram detidas em Wembley no dia da final do Euro 2020. Muitos adeptos sem bilhetes forçaram a entrada nas bancadas e geraram o caos no recinto, o que motivou logo na altura a abertura de um inquérito por parte da UEFA.

A Itália venceu o Euro 2020 nos penáltis frente à Inglaterra.