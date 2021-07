O futebolista inglês Harry Maguire revelou que o seu pai, Alan, ficou com suspeitas de costelas partidas devido aos adeptos sem bilhete que tentaram invadir Wembley, para assistir à final do Euro 2020 entre Inglaterra e Itália, no passado domingo.

«Não foi uma boa experiência. Abalou-o. Mas teve a sorte de, em cada jogo, ter o meu sobrinho ou um dos meus filhos a seus ombros», afirmou o defesa do Manchester United, em declarações ao The Sun.

O pai de Maguire, de 56 anos, foi apanhado nas cenas lamentáveis que o deixaram com aflição para respirar, depois da final do Euro 2020.

«O meu pai estava na debandada. Não falei com ele muito, mas estou aliviado pelo facto de os meus filhos não terem ido ao jogo. Foi assustador, ele [Alan] disse que estava assustado e que não queria que ninguém experienciasse aquilo num jogo de futebol. Vi muitos vídeos e falei com o meu pai e com a minha família. Foi o meu pai e agente que mais sofreu. Espero que possamos aprender com isto e garantir que não acontece novamente», afirmou Maguire.

Na terça-feira, a UEFA abriu uma investigação ao comportamento dos adeptos na final da prova, ganha pela Itália, no desempate por grandes penalidades (3-2), após o 1-1 no final do tempo regulamentar e do prolongamento.