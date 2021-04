A seleção nacional de Portugal vai defrontar a Espanha a 4 de junho, em Madrid, num encontro de caráter particular, na preparação para o Euro 2020, confirmou esta sexta-feira a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Além do particular confirmado com a seleção do país vizinho, Portugal defronta Israel, em Alvalade, a 9 de junho.

Portugal estreia-se no grupo F do Euro 2020 ante a Hungria, em Budapeste, a 15 de junho. Dia 19, encara a Alemanha, em Munique. Dia 23, encontra a França, em Budapeste.

O Euro decorre de 11 de junho a 11 de julho deste ano.