O selecionador da Hungria, Marco Rossi, teceu uma crítica e um elogio ao futebolista português Cristiano Ronaldo, em alusão específica ao festejo do jogador no primeiro jogo da fase de grupos do Euro 2020, que terminou com triunfo luso sobre os magiares, por 3-0.

«O Cristiano [Ronaldo] é um grande campeão, mas às vezes irrita. Depois do golo que fez contra nós, celebrou como se tivesse marcado na final. Nós damos conta dessas coisas», afirmou, em declarações ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.

A Hungria, que abriu com a derrota ante Portugal (dois golos de Ronaldo e um de Raphaël Guerreiro), empatou depois com a França (1-1) e com a Alemanha (2-2), tendo ficado no quarto e último lugar do grupo F com dois pontos, registo que não deu para seguir para os oitavos de final. Apesar disso, Rossi mostrou-se, de certo modo, orgulhoso pelo trajeto.

«Na última noite [ndr: quinta-feira] dormi um máximo de 15 minutos. Nunca pensei que um empate com a Alemanha me deixaria com este sentimento. Sei que estivemos bem, mas ainda tenho aquele espinho», expressou.