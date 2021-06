Em virtude do teste positivo de Busquets à Covid-19, a Espanha utilizou os sub-21 no jogo de preparação contra a Lituânia. Apesar de ter jogado com jogadores que não pertencem à equipa principal, La Roja venceu e com goleada: 4-0.



Com o avançado do Sp. Braga, Abel Ruiz, na equipa inicial, o conjunto de Luis de la Fuente marcou logo aos três minutos por Guillamón. Mais tarde, à passagem do minuto 24, Brahim Díaz aumentou a vantagem espanhola para 2-0.



O avançado dos bracarenses poderia ter inscrito o nome na lista de marcadores, mas permitiu a defesa do guarda-redes contrário na cobrança de um penálti. Na segunda parte, aos 54 minutos, o defesa Juan Miranda fez o 3-0 e Puado fixou o resultado final aos 73 minutos.



Luis Enrique e os jogadores convocados para o Euro 2020 prosseguem a preparação com treinos individualizados. Além disso, o selecionador chamou seis jogadores para «a bolha paralela» para acautelar mais possíveis casos de infeção no grupo inicial.