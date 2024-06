Começou o Euro 2024. A festa europeia do futebol de seleções voltou, três anos depois (recorde-se que a pandemia de Covid-19 adiou o Euro 2020 por um ano), e com uma vitória dos anfitriões. A Alemanha banalizou a Escócia, na jornada inaugural do Grupo A, vencendo por 5-1.

Depois de uma tarde de alegria nas imediações do estádio, com muitos adeptos escoceses a envergar com orgulho o tradicional kilt (e a não menos habitual cerveja na mão), o estádio Allianz Arena foi ganhando cor e muita animação, com a cerimónia de abertura do Europeu.

Nota para a homenagem a Franz Beckenbauer antes do jogo, com a viúva a carregar a tão desejada taça, ladeada pelos antigos futebolistas Jurgen Klinsmann e Bernard Dietz - campeões europeus, em 1996 e 1980, respetivamente.

A Alemanha, de Julian Nagelsmann, apresentou-se com um 4-2-3-1, com a Escócia, de Steve Clarke (antigo adjunto de Mourinho no Chelsea) em 3-4-3. Toni Kroos funcionava como armador de jogo da Alemanha. Os germânicos tentavam construir com paciência, enquanto a Escócia, à imagem do famoso kick and rush, tentavam ganhar metros através de jogo direto.

Estávamos perante as duas seleções com maior média de idades desta edição, mas o primeiro golo do Europeu 2024 foi marcado pelo elemento mais novo da Alemanha. Florian Wirtz, de 21 anos, surgiu na zona certa, à entrada da área, para responder a um passe rasteiro e tenso de Joshua Kimmich, desde o corredor direito. Wirtz atirou com força e Angus Gunn não foi capaz de travar o remate, com a bola a bater ainda no poste antes de entrar.

Aos 19 minutos, a Alemanha adensou o seu favoritismo com um novo golo. Ilkay Gundogan fez um passe que valeu meio golo, abrindo a linha defensiva dos escoceses, com Havertz a receber dentro da grande área contrária. O jogador do Arsenal contemporizou, cruzou atrasado e surgiu Jamal Musiala, que atirou um míssil para dentro da baliza de Gunn.

Após uma estabilização da partida, com a Alemanha a conservar a posse da bola, surgiu o terceiro mesmo antes do intervalo. Gundogan foi alvo de uma entrada muito feia de Porteous, defesa escocês, e acabou expulso. A falta, dentro da grande área visitante, deu origem a uma grande penalidade convertida por Kai Havertz, de forma tranquila.

A segunda parte foi de gestão por parte dos germânicos, com a Escócia a reorganizar-se, dando menos espaço nas costas da defesa, praticamente a defender num 5-3-1. O 4-0 da Alemanha surgiu já ao minuto 70', através do recém-entrado Nicklas Fullkrug, avançado do Borussia Dortmund que fuzilou as redes da baliza escocesa após passe de Jamal Musiala. Fullkrug ainda teve um golo anulado.

Já muito perto do final, os escoceses reduziram o 'estrago' com um auto-golo de Antonio Rudiger. Momento de infelicidade para o defesa-central do Real Madrid. No último minuto, Emre Can sentenciou a goleada, com um remate de fora da área. 5-1 final.

Primeiro teste passado, com distinção, pelos anfitriões - não sabemos se, no final, como diz o adágio, os alemães vão ganhar. O que é certo é que, no início, já golearam.

A Figura: Toni Kroos

Seria mais óbvio escolher um dos marcadores, mas a verdade é que a exibição dominadora da Alemanha, especialmente durante a primeira parte, quando jogavam onze contra onze, deve-se em grande parte a Toni Kroos. Não falhou um único passe nos primeiros 45 minutos – e completou 57. Na segunda, geriu a ‘casa das máquinas’ e falhou... apenas um passe em 102.

O Momento: Primeiro golo da Alemanha

Este foi o momento ansiado por milhões de adeptos de futebol – o primeiro golo do Europeu 2024. E chegou cedo. Florian Wirtz, o mais jovem da Alemanha, teve descaramento para inscrever o seu nome a letras douradas na história dos Europeus, como o primeiro marcador da edição 2024. Belo remate espontâneo, aos 11 minutos.