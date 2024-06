Granit Xhaka, capitão da seleção suíça, foi eleito homem do jogo durante o Hungria-Suíça (1-3), na tarde deste sábado. Xhaka, médio do Leverkusen (foi campeão alemão), foi eleito pelo painel de observadores técnicos da UEFA.

Foi o jogador com mais toques na bola (99), mais passes completados (79/88), mais passes no último terço e mais chances criadas. Foi ainda o jogador com mais desarmes com sucesso.

Esta exibição dominante, tanto a nível ofensivo como defensivo, valeu-lhe o prémio. É o segundo futebolista a consegui-lo neste Europeu, depois de Jamal Musiala, que venceu o prémio de homem-do-jogo da partida inaugural.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Alemanha-Escócia: Jamal Musiala (Alemanha)

Hungria-Suíça: Granit Xhaka (Suíça)