De Inglaterra para a Arábia Saudita, Aleksandar Mitrovic continua de pé quente e só precisou de 22 minutos para assinar um hat-trick na vitória na Lituânia (3-1) que deixa a Sérvia em posição de apuramento direto no Grupo G do Euro 2024.

Mitrovic, que neste defeso deixou o Fulham e assinou pelo Al Hilal de Jorge Jesus, marcou o primeiro golo do jogo aos 21 minutos, fez o segundo aos 32 e arrumou o assunto aos 43 minutos. Ainda antes do intervalo, Paulaskas reduziu para a Lituânia, mas esse foi o resultado final, depois de uma segunda parte sem golos.

No outro jogo do dia, Montenegro reforçou a candidatura a um lugar de qualificação com um triunfo ao cair do pano na receção à Bulgária, por 2-1. A equipa da casa adiantou-se em cima do intervalo, com um golo de Stefan Savic. A Bulgária ainda empatou, num penálti convertido por Despodov, mas já bem avançado nos descontos, aos 90+7, Jovetic deu a vitória à seleção do Montenegro, que soma agora oito pontos, menos dois do que a Hungria, que tem menos um jogo, e a Sérvia.